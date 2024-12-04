«Никто не разбирается»: На Украине мобилизовали пациента психдиспансера

«Шёл рано на работу, в 7 утра. И они остановили меня и сказали, что вот, вышел закон, что можно брать судимых, проедемте с нами. Приехал с ними, пришла медкомиссия, и сказали, что, мол, ты поедешь с нами на полигон… Сказали, что уже останусь там на месяц... Я им говорил... я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: «Да, да, мы разберёмся»... Так никто ж не разбирается», — рассказал пленный.