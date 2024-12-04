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4 декабря, 04:24

«Никто не разбирается»: На Украине мобилизовали пациента психдиспансера

Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки диагнозу и судимостям

Украинский пленный Сергей Огинский заявил, что был мобилизован в Тернополе, несмотря на то, что состоял на учёте в психдиспансере и имел судимости. Его слова приводят РИА «Новости».

«Шёл рано на работу, в 7 утра. И они остановили меня и сказали, что вот, вышел закон, что можно брать судимых, проедемте с нами. Приехал с ними, пришла медкомиссия, и сказали, что, мол, ты поедешь с нами на полигон… Сказали, что уже останусь там на месяц... Я им говорил... я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: «Да, да, мы разберёмся»... Так никто ж не разбирается», — рассказал пленный.

Сергей уточнил, что его мобилизовали 18 мая, после внесения изменений в закон о мобилизации на Украине. После первой медкомиссии в Территориальном центре комплектации (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) его направили на полигон, где состоялась дополнительная проверка.

Огинский также добавил, что в психдиспансере был признан склонным к суициду.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Анатолий Цейко
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