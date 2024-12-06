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5 декабря, 23:40

Лавров заявил, что Москва так и не увидела результатов анализов Навального*

Лавров: Россия всё ещё не получила результаты анализов Навального* от ФРГ

Алексей Навальный*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navalny

Алексей Навальный*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navalny

Москва до сих пор не получила результатов медицинских анализов Алексея Навального* после его лечения в Германии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону.

«Нет ответа на вопрос, где результаты медицинских анализов недавно умершего Алексея Навального*, лечившегося в Германии осенью 2020 года», — отметил Лавров.

Министр добавил, что одной из причин запроса данных был факт плохого самочувствия Навального* на момент его транспортировки.

«Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним… Но нам они так и не рассказали, как лечили его, что обнаружили и какие методы использовали», — подчеркнул глава МИД.

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Напомним, Алексей Навальный* скончался в колонии на Ямале 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. 1 марта его похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Анатолий Цейко
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