Лавров заявил, что Москва так и не увидела результатов анализов Навального*

Москва до сих пор не получила результатов медицинских анализов Алексея Навального* после его лечения в Германии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону.

«Нет ответа на вопрос, где результаты медицинских анализов недавно умершего Алексея Навального*, лечившегося в Германии осенью 2020 года», — отметил Лавров.

Министр добавил, что одной из причин запроса данных был факт плохого самочувствия Навального* на момент его транспортировки.

«Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним… Но нам они так и не рассказали, как лечили его, что обнаружили и какие методы использовали», — подчеркнул глава МИД.