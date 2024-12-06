Лавров заявил, что судьба Скрипалей остаётся тайной для России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что власти Великобритании до сих пор не предоставили Москве информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, пострадавших в результате отравления в Солсбери в 2018 году.

«Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он — наш гражданин так же, как и его дочь. У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации», — подчеркнул Лавров.