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6 декабря, 00:26

Лавров заявил, что судьба Скрипалей остаётся тайной для России

Лавров: Великобритания не предоставляет России данных о судьбе Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обложка © Public Domain Pictures

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обложка © Public Domain Pictures

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что власти Великобритании до сих пор не предоставили Москве информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, пострадавших в результате отравления в Солсбери в 2018 году.

«Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он — наш гражданин так же, как и его дочь. У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации», — подчеркнул Лавров.

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Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери. Инцидент вызвал широкий международный резонанс, а Лондон обвинил в произошедшем российские спецслужбы.

Анатолий Цейко
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