Лавров заявил о смене риторики Зеленского по Украине
Лавров: Россия слышит изменения в риторике Зеленского и Запада
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва отмечает изменения в риторике главы киевского режима Владимира Зеленского и западных стран по поводу конфликта на Украине.
«Сейчас мы слышим иное, в том числе в заявлениях самого Владимира Зеленского о том, что, мол, можем остановиться на линии соприкосновения; дескать Украина будет принята в НАТО, но на данном этапе гарантии альянса будут распространяться только на территорию, контролируемую правительством, а остальное будет предметом переговоров. Но конечным результатом этих «переговоров» должен быть фактически полный «уход» России с украинской территории», — отметил глава МИД.
Лавров добавил, что принцип Запада «ничего об Украине без Украины» по сути подразумевает «ничего о России без России».
«Они обсуждают, какие условия должны принять мы. Недавно они нарушили эту концепцию. Такая информация поступает. Они знают нашу позицию. Мы не ведём двойную игру», — подчеркнул он.
Глава МИД напомнил, что Россия твердо придерживается своей позиции: «никакого НАТО» у российских границ быть не должно.
Напомним, в последнее время риторика главы киевского режима Владимира Зеленского относительно конфликта на Украине сильно изменилась. Всё чаще он говорит о возможности переговоров с Россией и выдвигает некие условия. В частности, лидер киевского режима допустил переговоры с Москвой, если Украина будет сильной и не одна. Также Зеленский впервые согласился на мир с Россией без возвращения утраченных территорий. В обмен он просит членство Незалежной в НАТО, что в ближайшее время Украине точно не светит. Более того, на днях Зеленский даже обязался пригласить Россию на второй раунд «мирного саммита».