Лавров заявил о смене риторики Зеленского по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва отмечает изменения в риторике главы киевского режима Владимира Зеленского и западных стран по поводу конфликта на Украине.

«Сейчас мы слышим иное, в том числе в заявлениях самого Владимира Зеленского о том, что, мол, можем остановиться на линии соприкосновения; дескать Украина будет принята в НАТО, но на данном этапе гарантии альянса будут распространяться только на территорию, контролируемую правительством, а остальное будет предметом переговоров. Но конечным результатом этих «переговоров» должен быть фактически полный «уход» России с украинской территории», — отметил глава МИД.

Лавров добавил, что принцип Запада «ничего об Украине без Украины» по сути подразумевает «ничего о России без России».

«Они обсуждают, какие условия должны принять мы. Недавно они нарушили эту концепцию. Такая информация поступает. Они знают нашу позицию. Мы не ведём двойную игру», — подчеркнул он.