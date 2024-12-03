Зеленский обязался пригласить Россию на второй раунд «мирного саммита»

Украина хотела бы видеть делегацию из России в числе участников второго «саммита мира», заявил Владимир Зеленский. Москва получит соответствующее приглашение, но это ещё не гарантирует присутствия страны на конференции, подчеркнул он в интервью японскому агентству Kyodo News.

«Все [западные] лидеры хотели, чтобы Россия была на втором саммите, мы их пригласим», — заверил отставной комик.