Зеленский обязался пригласить Россию на второй раунд «мирного саммита»
Украина хотела бы видеть делегацию из России в числе участников второго «саммита мира», заявил Владимир Зеленский. Москва получит соответствующее приглашение, но это ещё не гарантирует присутствия страны на конференции, подчеркнул он в интервью японскому агентству Kyodo News.
«Все [западные] лидеры хотели, чтобы Россия была на втором саммите, мы их пригласим», — заверил отставной комик.
Впрочем, нафантазировал бывший актёр, Москву не интересует мирное урегулирование конфликта. Именно поэтому со стороны России будут предприняты все шаги для непосещения саммита, выразил уверенность Зеленский.
Напомним, что прошлый «мирный саммит» прошёл в июне этого года и завершился полным провалом. Многие союзники Киева отказались посещать мероприятие, а присутствующие на встрече политики не смогли найти общий язык. Когда состоится дубль два, неизвестно. Украинские власти рассчитывают повторить конференцию «в ближайшем будущем».
Flickr / President Of Ukraine