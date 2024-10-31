Киев готовит новый план для возможной второй конференции по урегулированию

Киев разрабатывает новый план для представления на предполагаемой второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого «саммита мира», готовит план из трёх пунктов, чтобы представить его на втором «саммите мира»», — отметил Никифоров в эфире телемарафона.