Киев готовит новый план для возможной второй конференции по урегулированию
Никифоров: Украина разработает трёхпунктный план для второго «саммита мира»
Киев разрабатывает новый план для представления на предполагаемой второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого «саммита мира», готовит план из трёх пунктов, чтобы представить его на втором «саммите мира»», — отметил Никифоров в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что Украина активно взаимодействует со странами глобального Юга, чтобы заручиться их поддержкой в предстоящих переговорах.
Ранее на Западе предположили, что если Россия будет участвовать в обсуждаемом саммите мира по Украине, её делегация может предложить Владимиру Зеленскому новую карту Незалежной. Проведение второго «саммита мира» по Украине планировалось на ноябрь 2024 года, но несколько дней назад Владимир Зеленский его отменил. Первое мероприятия подобного формата состоялось с 15 по 16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии, но ничего путного из этой встречи не получилось, что и не удивительно, учитывая, что на нём не была представлена одна из сторон конфликта — Россия, которую туда не стали приглашать принципиально.
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