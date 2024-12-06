Интервью Карлсона с Лавровым взорвало соцсети, собрав миллион просмотров за час

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном вызвало огромный интерес в соцсети Х. Запись набрала более миллиона просмотров всего за час после публикации.

В ходе беседы Лавров и Карлсон обсудили ключевые международные вопросы, включая украинский конфликт, перспективы возможных переговоров с Киевом и текущие сложности в отношениях России и США.