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6 декабря, 00:47

Интервью Карлсона с Лавровым взорвало соцсети, собрав миллион просмотров за час

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону набрало миллион просмотров за час

Сергей Лавров и Такер Карлсон. Обложка © X / Tucker Carlson

Сергей Лавров и Такер Карлсон. Обложка © X / Tucker Carlson

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном вызвало огромный интерес в соцсети Х. Запись набрала более миллиона просмотров всего за час после публикации.

В ходе беседы Лавров и Карлсон обсудили ключевые международные вопросы, включая украинский конфликт, перспективы возможных переговоров с Киевом и текущие сложности в отношениях России и США.

Интервью длится 80 минут. Для его записи Такер Карлсон специально вернулся в Москву.

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В рамках интервью Лавров в том числе заявил о готовности Москвы к конструктивному сотрудничеству с США. Избранного президента Штатов Дональда Трампа глава внешнеполитического ведомства охарактеризовал как «сильного человека, но не пророссийского».

Анатолий Цейко
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