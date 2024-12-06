Интервью Карлсона с Лавровым взорвало соцсети, собрав миллион просмотров за час
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону набрало миллион просмотров за час
Сергей Лавров и Такер Карлсон. Обложка © X / Tucker Carlson
Интервью главы МИД России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном вызвало огромный интерес в соцсети Х. Запись набрала более миллиона просмотров всего за час после публикации.
В ходе беседы Лавров и Карлсон обсудили ключевые международные вопросы, включая украинский конфликт, перспективы возможных переговоров с Киевом и текущие сложности в отношениях России и США.
Интервью длится 80 минут. Для его записи Такер Карлсон специально вернулся в Москву.
В рамках интервью Лавров в том числе заявил о готовности Москвы к конструктивному сотрудничеству с США. Избранного президента Штатов Дональда Трампа глава внешнеполитического ведомства охарактеризовал как «сильного человека, но не пророссийского».