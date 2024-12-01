Трампу указали на минусы в мирном плане его спецпреда по Украине

В Финляндии назвали план будущего специального представителя Дональда Трампа на Украине Кита Келлога «несостоятельным». Так высказался профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным», — обратился Малинен к избранному президенту США в соцсети Х.

По словам профессора, НАТО уже нужно отказаться от политики открытых дверей и наконец признать новые территории России.