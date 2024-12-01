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1 декабря, 07:07

Трампу указали на минусы в мирном плане его спецпреда по Украине

Профессор Малинен предупредил Трампа о несостоятельном плане Келлога по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Избранный президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

В Финляндии назвали план будущего специального представителя Дональда Трампа на Украине Кита Келлога «несостоятельным». Так высказался профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным», — обратился Малинен к избранному президенту США в соцсети Х.

По словам профессора, НАТО уже нужно отказаться от политики открытых дверей и наконец признать новые территории России.

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Напомним, что ранее Дональд Трамп назначил бывшего советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным представителем по Украине. Им уже был представлен план завершения конфликта. В основные положения стратегии вошли заморозка линий фронта, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны. По плану Келлона Россия должна получить частичное снятие санкций, а членство Украины в НАТО будет отложено на неопределённый срок.

Наталья Афонина
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