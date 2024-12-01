Трампу указали на минусы в мирном плане его спецпреда по Украине
Профессор Малинен предупредил Трампа о несостоятельном плане Келлога по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
В Финляндии назвали план будущего специального представителя Дональда Трампа на Украине Кита Келлога «несостоятельным». Так высказался профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным», — обратился Малинен к избранному президенту США в соцсети Х.
По словам профессора, НАТО уже нужно отказаться от политики открытых дверей и наконец признать новые территории России.
Напомним, что ранее Дональд Трамп назначил бывшего советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным представителем по Украине. Им уже был представлен план завершения конфликта. В основные положения стратегии вошли заморозка линий фронта, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны. По плану Келлона Россия должна получить частичное снятие санкций, а членство Украины в НАТО будет отложено на неопределённый срок.