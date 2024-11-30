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30 ноября, 11:55

Названы последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом

Жозеп Боррель: Возвращение Трампа может заставить Европу повзрослеть

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом должно побудить Европейский Союз к более зрелому подходу. С будущим главой Штатов необходимо «действовать сообща».

«Возвращение Трампа должно заставить Европу повзрослеть», — рассказал политик в интервью испанской газете La Razón, добавив, что концепция Трампа «Америка превыше всего» вредна для мира и Европы.

Боррель также отметил важность обсуждения вопросов, таких как повышение пошлин на импорт, изменение климата и трансатлантическая безопасность. Он выступил за продвижение европейских технологий в области вооружений.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, по мнению политика, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, намерен продолжать военные действия в секторе Газа, где необходимо добиться прекращения огня.

«Боюсь, что будет непросто добиться этого в краткосрочной перспективе», — заявил дипломат, добавив, что среди членов ЕС нет единой позиции по ближневосточному конфликту.

Боррель предположил, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине
Боррель предположил, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине

Ранее Боррель заявлял, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп смогут сесть за стол переговоров для того, чтобы найти выход из украинского конфликта. При этом Зеленский, скорее всего, не согласится на условия политиков и новый «план победы».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Наталья Афонина
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