Названы последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом должно побудить Европейский Союз к более зрелому подходу. С будущим главой Штатов необходимо «действовать сообща».

«Возвращение Трампа должно заставить Европу повзрослеть», — рассказал политик в интервью испанской газете La Razón, добавив, что концепция Трампа «Америка превыше всего» вредна для мира и Европы.

Боррель также отметил важность обсуждения вопросов, таких как повышение пошлин на импорт, изменение климата и трансатлантическая безопасность. Он выступил за продвижение европейских технологий в области вооружений.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, по мнению политика, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, намерен продолжать военные действия в секторе Газа, где необходимо добиться прекращения огня.

«Боюсь, что будет непросто добиться этого в краткосрочной перспективе», — заявил дипломат, добавив, что среди членов ЕС нет единой позиции по ближневосточному конфликту.