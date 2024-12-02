Стало известно, чего от новой администрации Трампа ждёт Россия
Мединский: Россия надеется, что новая администрация США сохранит мир на планете
Россия будет надеяться на то, что новая администрация Дональда Трампа сможет сохранить мир на планете после того, как политик получит пост президента США. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Конечно, мы надеемся, что новая администрация подойдёт к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», — сказал Мединский журналистам.
Напомним, что Дональд Трамп официально вступит в свои полномочия 20 января 2025 года. Перед тем как уйти на пенсию, Байден активно стремится укрепить позиции Украины, которая рискует потерять своего главного союзника — Соединённые Штаты.
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