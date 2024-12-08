Макрону пришлось уговаривать Трампа встретиться с Зеленским
Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже, его убедил Макрон
Изначально Дональд Трамп не хотел встречаться с главой киевского режима в Париже. Его смог переубедить президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет американский портал Axios.
Оказывается, что президент Франции сначала должен был встретиться только с Трампом, но на самом деле лидер Парижа «за кулисами работал над тем, чтобы [избранный президент США] согласился с тем, чтобы Зеленский присоединился» к их встрече. Сначала республиканец не поддержал данную идею, но «в конечном итоге согласился». Решение о проведении переговоров в трёхстороннем формате приняли «незадолго до их начала».
Напомним, что 7 декабря Трамп и Зеленский прибыли в Париж на открытие собора Парижской Богоматери, который был восстановлен после пятилетней реставрации. В ходе этого визита они встретились с Эмманюэлем Макроном, однако встреча длилась всего около 20 минут и завершилась без каких-либо официальных заявлений. А сегодня Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией и призвал к переговорам.
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