Макрону пришлось уговаривать Трампа встретиться с Зеленским

Оказывается, что президент Франции сначала должен был встретиться только с Трампом, но на самом деле лидер Парижа «за кулисами работал над тем, чтобы [избранный президент США] согласился с тем, чтобы Зеленский присоединился» к их встрече. Сначала республиканец не поддержал данную идею, но «в конечном итоге согласился». Решение о проведении переговоров в трёхстороннем формате приняли «незадолго до их начала».