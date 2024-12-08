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8 декабря, 07:51

Трамп объявил о желании Зеленского заключить сделку c Россией: «Надо начать переговоры!»

Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке c Россией и призвал к переговорам

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official

Избранный президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже заявил о готовности украинской стороны заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Будущий хозяин Белого дома призвал Москву и Киев немедленно начать мирные переговоры.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие. <…> Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», — написал американский политик на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп и Зеленский на встрече в Париже могли подготовить шаги по завершению СВО
Трамп и Зеленский на встрече в Париже могли подготовить шаги по завершению СВО

Напомним, Трамп и Зеленский 7 декабря прибыли в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации. Там они провели встречу вместе с Эмманюэлем Макроном, которая, впрочем, продлилась не больше 20 минут и завершилась без каких-либо заявлений. А СМИ сообщили, что Трамп был безэмоционален на встрече с Зеленским в Париже.

Андрей Бражников
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