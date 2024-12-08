Трамп объявил о желании Зеленского заключить сделку c Россией: «Надо начать переговоры!»

Избранный президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже заявил о готовности украинской стороны заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Будущий хозяин Белого дома призвал Москву и Киев немедленно начать мирные переговоры.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие. <…> Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры» , — написал американский политик на своей странице в соцсети Truth Social.

Напомним, Трамп и Зеленский 7 декабря прибыли в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации. Там они провели встречу вместе с Эмманюэлем Макроном, которая, впрочем, продлилась не больше 20 минут и завершилась без каких-либо заявлений. А СМИ сообщили, что Трамп был безэмоционален на встрече с Зеленским в Париже.