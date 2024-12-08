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8 декабря, 10:12
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Трамп призвал Путина действовать: «Мир ждёт!»

Трамп заявил, что пришло время Путину действовать для переговоров по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker, © Life.ru.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker, © Life.ru.

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину пора переходить к действиям для начала переговоров по Украине. Об этом он написал у себя на странице в соцсети Truth Social.

«Я знаю Владимира (Путина) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждёт!» — сказано в тексте поста.

Трамп: Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч солдат
Трамп: Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч солдат

Ранее Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери. Чтобы эта встреча состоялась, пришлось похлопотать президенту Франции Макрону. СМИ писали, что стороны согласовали некоторые шаги по завершению конфликта. После мероприятия американский политик заявил, что Зеленский хочет переговоров. Так ли оно на самом деле, неизвестно, однако, по всей видимости, желания главы киевского режима — это последнее, о чём беспокоится Трамп.

Владимир Озеров
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