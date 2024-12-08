Трамп: Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч солдат

Украина потеряла более 400 тысяч человек с начала конфликта с Россией, утверждает готовящийся вступить в должность президента США Дональд Трамп.

«Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч военнослужащих и ещё больше мирных жителей. Слишком много жизней тратится впустую, слишком много семей разрушается», — написал американский политик на своей странице в соцсети Truth Social.