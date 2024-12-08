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8 декабря, 09:19

Трамп: Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч солдат

Украина потеряла более 400 тысяч человек с начала конфликта с Россией, утверждает готовящийся вступить в должность президента США Дональд Трамп.

«Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч военнослужащих и ещё больше мирных жителей. Слишком много жизней тратится впустую, слишком много семей разрушается», — написал американский политик на своей странице в соцсети Truth Social.

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Страшные сны Владимира Зеленского становятся явью, когда он слышит такие вещи от человека, который является его единственной надеждой на политическое, а может, и на физическое, выживание. Как бы ни старался подружиться с Трампом Зеленский, тот просто не хочет общаться с ним лишний раз. На церемонии открытия отреставрированного Нотр-Дама президенту Франции Макрону пришлось уговаривать будущего американского лидера уделить главе киевского режима хотя бы минуту времени. После этого Трамп заявил, что украинский политик хочет переговоров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Озеров
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