Снижение минимального возраста мобилизации с нынешних 25 до 18 лет, а также призыв на службу женщин и отказ украинских дипломатических ведомств за рубежом оформлять документы гражданам Украины, достигшим 18-летия, говорит о нежелании киевского режима идти на мир с Россией. Таким мнением поделился публицист Алексей Белов в материале 360.ru.

По его словам, сейчас рассматриваются два сценария: мирное завершение конфликта и дальнейшее затягивание, если переговоры с РФ не приведут к результату. Причём первый вариант, как уточнил Белов, не желателен для команды Владимира Зеленского, поскольку на Украине будут объявлены выборы нового президента.

«Киевский режим не готов и даже не собирается (завершать конфликт. — Life.ru). Так что всё это не более чем сотрясание воздуха, призванное в том числе обмануть представителей нового американского президента, с которым намедни общался глава ОП Андрей Ермак», — заявил Белов.

На то, что в офисе Зеленского не верят в способность Дональда Трампа завершить украинский конфликт, указывают и общие настроения в ВСУ. Офицеры всё чаще откровенничают о том, что на Украине будут мобилизованы все мужчины без исключения.

«Скажу больше: о реальных перспективах 18-летних оказаться «на нуле» (сколько бы Киев официально от этого ни открещивался) пишут даже на Западе», — подчеркнул публицист.