В России не поверили в готовность Украины к миру после инаугурации Трампа
Публицист Белов: В офисе Зеленского не верят в окончание конфликта с РФ
Снижение минимального возраста мобилизации с нынешних 25 до 18 лет, а также призыв на службу женщин и отказ украинских дипломатических ведомств за рубежом оформлять документы гражданам Украины, достигшим 18-летия, говорит о нежелании киевского режима идти на мир с Россией. Таким мнением поделился публицист Алексей Белов в материале 360.ru.
По его словам, сейчас рассматриваются два сценария: мирное завершение конфликта и дальнейшее затягивание, если переговоры с РФ не приведут к результату. Причём первый вариант, как уточнил Белов, не желателен для команды Владимира Зеленского, поскольку на Украине будут объявлены выборы нового президента.
«Киевский режим не готов и даже не собирается (завершать конфликт. — Life.ru). Так что всё это не более чем сотрясание воздуха, призванное в том числе обмануть представителей нового американского президента, с которым намедни общался глава ОП Андрей Ермак», — заявил Белов.
На то, что в офисе Зеленского не верят в способность Дональда Трампа завершить украинский конфликт, указывают и общие настроения в ВСУ. Офицеры всё чаще откровенничают о том, что на Украине будут мобилизованы все мужчины без исключения.
«Скажу больше: о реальных перспективах 18-летних оказаться «на нуле» (сколько бы Киев официально от этого ни открещивался) пишут даже на Западе», — подчеркнул публицист.
О том, что украинские власти лукавят, когда говорят, что не будут снижать минимальный возраст мобилизации, говорят и данные с фронта. Появились сведения, что ВСУ используют в своих рядах не только парней, достигших 18 лет, но и подростков. Например, на территории Харьковской области вовсю проходит подготовка юношей 15–16 лет сапёрному делу, установке мин и прочему. Подростки за рулём квадроциклов были замечены во время боевых действий под Волчанском. Известно, что в ряды украинской армии также попадают люди с различными диагнозами и судимостями.
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