«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 17:35

Стало известно о вранье украинских властей, обещающих не отправлять на фронт подростков

Полковник Алёхин: В ряды украинской армии начали призывать несовершеннолетних

Киев в ближайшее время может снизить возраст мобилизации, несмотря на заявления об отказе это делать. Уже появились сведения, что ВСУ используют в своих рядах подростков. Об этом рассказал военный журналист, полковник запаса Геннадий Алёхин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Украинские власти лукавят, врут. Я приведу один конкретный пример: Харьковское направление. Мобилизация проходит по полной программе, забирают мужиков от 25 до 60 лет. Но почему-то все умалчивают о том, что полным ходом на территории Харьковской области происходит подготовка юношей 15–16 лет сапёрному делу, установке мин и так далее», — заявил эксперт.

«Оно их не обойдёт»: Всем мужчинам на Украине предрекли мобилизацию
«Оно их не обойдёт»: Всем мужчинам на Украине предрекли мобилизацию

Также подростки были замечены во время боевых действий под Волчанском. За рулём квадроциклов сидели юноши 15–16 лет, добавил полковник запаса.

Кроме того, в ВСУ также попадают люди с различными диагнозами и судимостями. Один из пленных рассказал, что его мобилизовали несмотря на то, что он состоял на учёте в психдиспансере, где его признали склонным к суициду. Мужчину остановили на улице по пути на работу и отправили в военкомат, а дальше на полигон.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar