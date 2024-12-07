Стало известно о вранье украинских властей, обещающих не отправлять на фронт подростков
Полковник Алёхин: В ряды украинской армии начали призывать несовершеннолетних
Киев в ближайшее время может снизить возраст мобилизации, несмотря на заявления об отказе это делать. Уже появились сведения, что ВСУ используют в своих рядах подростков. Об этом рассказал военный журналист, полковник запаса Геннадий Алёхин в эфире радио «Комсомольская правда».
«Украинские власти лукавят, врут. Я приведу один конкретный пример: Харьковское направление. Мобилизация проходит по полной программе, забирают мужиков от 25 до 60 лет. Но почему-то все умалчивают о том, что полным ходом на территории Харьковской области происходит подготовка юношей 15–16 лет сапёрному делу, установке мин и так далее», — заявил эксперт.
Также подростки были замечены во время боевых действий под Волчанском. За рулём квадроциклов сидели юноши 15–16 лет, добавил полковник запаса.
Кроме того, в ВСУ также попадают люди с различными диагнозами и судимостями. Один из пленных рассказал, что его мобилизовали несмотря на то, что он состоял на учёте в психдиспансере, где его признали склонным к суициду. Мужчину остановили на улице по пути на работу и отправили в военкомат, а дальше на полигон.
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