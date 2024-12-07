Киев в ближайшее время может снизить возраст мобилизации, несмотря на заявления об отказе это делать. Уже появились сведения, что ВСУ используют в своих рядах подростков. Об этом рассказал военный журналист, полковник запаса Геннадий Алёхин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Украинские власти лукавят, врут. Я приведу один конкретный пример: Харьковское направление. Мобилизация проходит по полной программе, забирают мужиков от 25 до 60 лет. Но почему-то все умалчивают о том, что полным ходом на территории Харьковской области происходит подготовка юношей 15–16 лет сапёрному делу, установке мин и так далее», — заявил эксперт.

Также подростки были замечены во время боевых действий под Волчанском. За рулём квадроциклов сидели юноши 15–16 лет, добавил полковник запаса.