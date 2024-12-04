«Оно их не обойдёт»: Всем мужчинам на Украине предрекли мобилизацию

Замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным Явир заявил, что мобилизованы будут все мужчины Украины. По его словам, жители сейчас боятся, что их жизнь закончится с попаданием на войну.

«Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдёт. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все», — приводит слова Явира телеграм-канал «Политика страны».

По словам военного, сейчас территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) набирают всех подряд в попытке выполнить план. При этом из 140 призванных человек непригодными для службы оказываются 60. Явир добавил, что призванных убеждают в том, что на позициях мужчин освободят.

Однако проблема, по мнению замкомбрига, кроется вовсе не в ТЦК, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.