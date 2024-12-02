Украинский военком в Полтаве хотел выколоть глаз призывнику с плохим зрением
Служащий военного комиссариата в Полтаве, Украина, угрожал военнообязанному, у которого были жалобы на плохое зрение, выколоть ему глаз. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который покинул Украину.
Военком в Полтаве хотел выколоть глаз призывнику. Видео © Telegram / Артем Дмитрук
На видео мужчина рассказывает представителю ТЦК, что из-за плохого зрения (миопия минус шесть) он не годен к военной службе. В ответ на это военком угрожает выколоть ему глаз ручкой.
«Сейчас выколю глаз ручкой тебе. Вообще глаза не будет, понял?» — сказал ему военком, обильно сдобрив угрозу матерными словами.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что коммунальщиков Сумской области обязали мобилизовать за два дня. Кроме того, на Украине захотели отправить на фронт военных пенсионеров. Как говорят в Раде, в тылу находятся свыше 100 тысяч солдат запаса пенсионного возраста, которые всё ещё могут держать оружие. К слову, 75% солдат ВСУ были мобилизованы насильно.