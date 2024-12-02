Украинский военком в Полтаве хотел выколоть глаз призывнику с плохим зрением

Служащий военного комиссариата в Полтаве, Украина, угрожал военнообязанному, у которого были жалобы на плохое зрение, выколоть ему глаз. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который покинул Украину.

Военком в Полтаве хотел выколоть глаз призывнику. Видео © Telegram / Артем Дмитрук

На видео мужчина рассказывает представителю ТЦК, что из-за плохого зрения (миопия минус шесть) он не годен к военной службе. В ответ на это военком угрожает выколоть ему глаз ручкой.