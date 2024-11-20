Украинская армия укомплектована на 25% из добровольцев и на 75% из принудительно мобилизованных, что не может не сказаться на боевом духе и военных навыках солдат. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в чиновничьих кругах Украины.

В публикации подчёркивается, что на фронте среди военнослужащих ВСУ доминируют «отчаянные» настроения, мало кто верит в успех киевского режима. При этом сильно сократились пожертвования и военная помощь от рядовых украинцев, которые уверены, что их деньги уходят в карманы чиновников, а не на помощь фронту.