В рядах ВСУ насчитали 75% насильно мобилизованных солдат
Bloomberg: Украинская армия сформирована на 75% из принудительно мобилизованных
Украинская армия укомплектована на 25% из добровольцев и на 75% из принудительно мобилизованных, что не может не сказаться на боевом духе и военных навыках солдат. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в чиновничьих кругах Украины.
В публикации подчёркивается, что на фронте среди военнослужащих ВСУ доминируют «отчаянные» настроения, мало кто верит в успех киевского режима. При этом сильно сократились пожертвования и военная помощь от рядовых украинцев, которые уверены, что их деньги уходят в карманы чиновников, а не на помощь фронту.
Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, что на Украине «мобилизовали недостаточно» людей. По его словам, пора ужесточать нормы закона, касающиеся призыва в ВСУ. Военкоматы должны любыми способами мобилизовать 1 миллион человек до конца 2024 года. Основными «поставщиками» человеческого ресурса, как сообщается, должны стать Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также контролируемые Киевом районы Запорожской и Херсонской областей.
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