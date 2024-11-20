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20 ноября, 10:41

В рядах ВСУ насчитали 75% насильно мобилизованных солдат

Bloomberg: Украинская армия сформирована на 75% из принудительно мобилизованных

Украинская армия укомплектована на 25% из добровольцев и на 75% из принудительно мобилизованных, что не может не сказаться на боевом духе и военных навыках солдат. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в чиновничьих кругах Украины.

В публикации подчёркивается, что на фронте среди военнослужащих ВСУ доминируют «отчаянные» настроения, мало кто верит в успех киевского режима. При этом сильно сократились пожертвования и военная помощь от рядовых украинцев, которые уверены, что их деньги уходят в карманы чиновников, а не на помощь фронту.

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Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, что на Украине «мобилизовали недостаточно» людей. По его словам, пора ужесточать нормы закона, касающиеся призыва в ВСУ. Военкоматы должны любыми способами мобилизовать 1 миллион человек до конца 2024 года. Основными «поставщиками» человеческого ресурса, как сообщается, должны стать Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также контролируемые Киевом районы Запорожской и Херсонской областей.

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Татьяна Миссуми
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