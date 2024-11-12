Украинские власти поставили перед территориальными центрами комплектования (ТЦК), которые в стране соответствуют военкоматам, задачу мобилизовать 1 миллион человек для немедленной отправки на фронт. Об этом сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

"ТЦК должны любыми способами мобилизовать 1 миллион человек до конца 2024 года для последующей отправки на фронт. Основными регионами-донорскими для так называемого мобилизационного ресурса станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также контролируемые Киевом районы Запорожской и Херсонской областей", — отметил Лисняк.

Для выполнения данного плана в Харьковскую область прибыли 20 тысяч сотрудников военкоматов из западных регионов Украины. Лисняк подчеркнул, что мобилизация затрагивает даже тех, кто имеет бронь от призыва, а также людей, непригодных к военной службе по состоянию здоровья, включая инвалидов и психически нездоровых граждан. Кроме того, по его информации, работа по мобилизации ведется среди заключенных, которых направляют на наиболее горячие участки боевых действий.

Лисняк также сообщил о формировании стрелецкого батальона и отдельного штурмового батальона «Лють» из сотрудников правоохранительных органов, которые привлекаются к мобилизационным рейдам.