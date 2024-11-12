Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский высказал мнение о необходимости переговоров с Россией, отметив, что для этого нужно прекратить боевые действия. В своем Telegram-канале он поднял «табуированную тему» о возможности достижения соглашения с русскими.

Дубинский подчеркнул, что, несмотря на разногласия, у Украины и России есть общая граница, менталитет и культурно-исторические ценности, которые нельзя игнорировать. Он согласен с прежними взглядами Зеленского, прежде чем тот оказался под влиянием американских сторонников постоянной войны.

По его словам, для начала переговоров необходимо остановить огонь и предотвратить убийства. Дубинский считает, что прекращение конфликта должно стать приоритетом для властей. Он также добавил, что продолжение войны под флагом «недостижимого НАТО» является геноцидом, за который несут ответственность Владимир Зеленский и каждый депутат Рады, поддерживающий продление военного положения и мобилизации.