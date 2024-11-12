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12 ноября, 12:31

Депутат Рады убеждает начать переговоры с Россией

Нардеп Дубинский: Украина должна начать договариваться с Россией

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский высказал мнение о необходимости переговоров с Россией, отметив, что для этого нужно прекратить боевые действия. В своем Telegram-канале он поднял «табуированную тему» о возможности достижения соглашения с русскими.

Дубинский подчеркнул, что, несмотря на разногласия, у Украины и России есть общая граница, менталитет и культурно-исторические ценности, которые нельзя игнорировать. Он согласен с прежними взглядами Зеленского, прежде чем тот оказался под влиянием американских сторонников постоянной войны.

По его словам, для начала переговоров необходимо остановить огонь и предотвратить убийства. Дубинский считает, что прекращение конфликта должно стать приоритетом для властей. Он также добавил, что продолжение войны под флагом «недостижимого НАТО» является геноцидом, за который несут ответственность Владимир Зеленский и каждый депутат Рады, поддерживающий продление военного положения и мобилизации.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пообещал «усадить» Россию и Украину за стол переговоров. По словам пресс-секретаря штаба республиканца Кэролайн Ливитт, Трамп намерен сделать это уже в первый рабочий день в качестве лидера США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Марина Фещенко
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