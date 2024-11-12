Огромные очереди из желающих продлить отсрочку появились в Одессе

В Одессе возникла огромная очередь в территориальный центр комплектования (ТЦК) из-за проблем с электронным сервисом продления отсрочки от мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

Ожидающие своей очереди в ТЦК. Видео © Telegram / Страна.ua

Толпа в ТЦК движется медленно, и граждане не успевают пройти процедуру в день своей записи, несмотря на установленный срок в семь дней для завершения всех формальностей. В связи с этим, как отмечает издание, для «неофициального» решения вопроса требуется около $700.

Проблемы с сервисом «Резерв+», предназначенным для продления отсрочки, начались после 9 ноября. Несмотря на сообщения властей о возможности продления через платформу, многим это не удается из-за неполадок в системе. Сервис был введён на Украине в ноябре 2024 года, и на данный момент им могут воспользоваться инвалиды, студенты и аспиранты.