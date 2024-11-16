«Мобилизовали недостаточно»: Зеленский возмутился низкими темпами отлова людей на Украине

В Украине после ужесточения призыва «мобилизовали недостаточно» людей. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.

«Мы действительно мобилизовали недостаточно людей после принятия закона… Нормы закона о мобилизации нужно корректировать», — утверждает глава государства.