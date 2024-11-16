«Мобилизовали недостаточно»: Зеленский возмутился низкими темпами отлова людей на Украине
Зеленский: На Украине мобилизовали «недостаточно» после ужесточения призыва
В Украине после ужесточения призыва «мобилизовали недостаточно» людей. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.
«Мы действительно мобилизовали недостаточно людей после принятия закона… Нормы закона о мобилизации нужно корректировать», — утверждает глава государства.
Зеленский опроверг ранее распространявшуюся информацию о том, что Незалежной удалось мобилизовать полмиллиона человек после принятия соответствующего закона. Он подчеркнул, что процесс пополнения бригад ВСУ продвигается медленно.
Напомним, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, согласно которому мобилизация и военное положение на Украине продляются на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. При этом процесс бронирования от мобилизации временно был приостановлен для проверки. Также в связи с новым приказом Минобороны Украины, «могилизация» затронет людей с различными заболеваниями, включая глухих, пациентов с ВИЧ и открытой формой туберкулёза.
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