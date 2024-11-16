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16 ноября, 10:49

«Мобилизовали недостаточно»: Зеленский возмутился низкими темпами отлова людей на Украине

Зеленский: На Украине мобилизовали «недостаточно» после ужесточения призыва

В Украине после ужесточения призыва «мобилизовали недостаточно» людей. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.

«Мы действительно мобилизовали недостаточно людей после принятия закона… Нормы закона о мобилизации нужно корректировать», — утверждает глава государства.

Зеленский опроверг ранее распространявшуюся информацию о том, что Незалежной удалось мобилизовать полмиллиона человек после принятия соответствующего закона. Он подчеркнул, что процесс пополнения бригад ВСУ продвигается медленно.

На Украине десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации
На Украине десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации

Напомним, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, согласно которому мобилизация и военное положение на Украине продляются на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. При этом процесс бронирования от мобилизации временно был приостановлен для проверки. Также в связи с новым приказом Минобороны Украины, «могилизация» затронет людей с различными заболеваниями, включая глухих, пациентов с ВИЧ и открытой формой туберкулёза.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Мария Любицкая
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