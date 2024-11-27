Коммунальщиков Сумской области обязали мобилизовать за два дня

Мэр украинского города Конотоп Артём Семенихин заявил, что власти Сумской области отменили бронь от мобилизации для сотрудников коммунальных предприятий и обязали призвать их в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) за два дня. Соответствующее решение принял начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, о чём чиновник рассказал в своём телеграм-канале.

«Вчера мне стало известно, что господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того: дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому сотруднику ТЦК (Территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине. — прим. Life.ru.), чтобы проконтролировать, что всех сотрудников коммунальных предприятий критической отрасли (водоканалы, теплогенерирующие и так далее) призвали в ряды ВСУ за завтрашний день и за пятницу», — сообщил Семенихин.

По его словам, это решение принято на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением в регионе, из-за которой уже прекращены занятия в школах.