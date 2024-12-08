Если количество потерь в рядах украинской армии будет сохранять свои высокие показатели, то войско истощится. Это может подтолкнуть Киев к снижению мобилизационного порога до 18 лет. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дальнейшее продолжение таких темпов ведёт к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации», — считает Песков.