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8 декабря, 12:02

Песков предрёк полное истощение ВСУ и начало мобилизации украинцев от 18 лет

Песков: Потери ВСУ могут вынудить Киев снизить порог мобилизации до 18 лет

Если количество потерь в рядах украинской армии будет сохранять свои высокие показатели, то войско истощится. Это может подтолкнуть Киев к снижению мобилизационного порога до 18 лет. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дальнейшее продолжение таких темпов ведёт к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации», — считает Песков.

Однако ситуация на поле боя не выправится, если на фронт отправят молодёжь. Это понимают и в Киеве, и в других странах, заключил представитель Кремля.

Потери ВСУ в Курской области превысили 39 тысяч военных
Потери ВСУ в Курской области превысили 39 тысяч военных

Напомним, что Белый дом активно убеждает Украину снизить мобилизационный возраст, начав грести молодёжь в возрасте от 18-25. В США считают, что западного оружия будет мало для победы, поскольку его должен кто-то держать. Британские СМИ пишут, что из страны на фоне таких новостей начали массово сбегать подростки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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