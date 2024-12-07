На Украине подростки боятся не столько обстрелов, сколько силовой мобилизации. Сейчас молодёжь массово бежит из страны, чтобы не попасть в лапы к военкоматам и не оказаться на передовой. Об этом пишет британская газета The Times, пообщавшись с украинцами.

«Некоторые готовились покинуть Украину, возможно, навсегда, вынужденные бежать не только из-за бомбардировок, но и из страха быть отправленными на фронт», — говорится в материале.

Сейчас Вашингтон требует от Киева снизить призывной возраст, который и без того далеко не самый высокий, напоминает автор публикации. США объясняют это тем, что такие меры помогут решить вопрос с нехваткой личного состава в ВСУ. На данный момент молодые украинцы чаще всего бегут в Польшу в попытках не стать «фронтовым мясом». Опрошенные The Times эксперты скептически отнеслись к инициативе снова снизить призывной возраст на Украине. По их мнению, это лишь усугубит проблемы с демографией, но не приведёт ВСУ к победе.