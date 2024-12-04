Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал требования администрации президента США Джо Байдена к украинским властям снизить возраст мобилизации. По мнению политика, Вашингтону безразлично, что на фронт будут отправлены 18-летние.

«Все-таки уходящий Блинкен (Энтони, американский госсекретарь. — Прим. Life.ru) редкая мразь. Требует от Украины снизить возраст мобилизации для продолжения «помощи США». Значит будут умирать восемнадцатилетние, но администрации Байдена плевать на это», — отметил Медведев в соцсети X.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники поддерживают необходимость призыва граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что это требование связано с острой нехваткой личного состава в ВСУ.