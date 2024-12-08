«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 09:23

Российская Армия освободила Благодатное в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Благодатное в ДНР

Российские военные в зоне специальной военной операции в течение последних суток освободили посёлок Благодатное близ посёлка Великая Новосёлка. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ходе боевых действий нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у населённых пунктов Времевка, Богатырь, Константинополь и Нескучное. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника.

В Минобороны добавили, что в этом районе за сутки ВСУ потеряли до 190 военных, две 152-мм САУ «Акация», две ББМ MaxxPro и 155-мм САУ Paladin американского производства. Кроме того, был уничтожен склад горючего.

Ранее в ВСУ заговорили о скорой потере пяти крупных городов в ДНР. Речь идёт о Часовом Яре, Мирнограде, Красноармейске (украинское название — Покровск), Курахове и Дзержинске (украинское название — Торецк). На фоне провалов ВСУ на фронте избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и готов к переговорам и заключению сделки, однако некоторые российские эксперты считают, что в Киеве не верят в окончание конфликта.

Армия России освободила Берестки в ДНР
Армия России освободила Берестки в ДНР
Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar