Российская Армия освободила Благодатное в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Благодатное в ДНР
Российские военные в зоне специальной военной операции в течение последних суток освободили посёлок Благодатное близ посёлка Великая Новосёлка. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В ходе боевых действий нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у населённых пунктов Времевка, Богатырь, Константинополь и Нескучное. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника.
В Минобороны добавили, что в этом районе за сутки ВСУ потеряли до 190 военных, две 152-мм САУ «Акация», две ББМ MaxxPro и 155-мм САУ Paladin американского производства. Кроме того, был уничтожен склад горючего.
Ранее в ВСУ заговорили о скорой потере пяти крупных городов в ДНР. Речь идёт о Часовом Яре, Мирнограде, Красноармейске (украинское название — Покровск), Курахове и Дзержинске (украинское название — Торецк). На фоне провалов ВСУ на фронте избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и готов к переговорам и заключению сделки, однако некоторые российские эксперты считают, что в Киеве не верят в окончание конфликта.
ТАСС / Сергей Мальгавко