Российские военные в зоне специальной военной операции в течение последних суток освободили посёлок Благодатное близ посёлка Великая Новосёлка. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боевых действий нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у населённых пунктов Времевка, Богатырь, Константинополь и Нескучное. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника.

В Минобороны добавили, что в этом районе за сутки ВСУ потеряли до 190 военных, две 152-мм САУ «Акация», две ББМ MaxxPro и 155-мм САУ Paladin американского производства. Кроме того, был уничтожен склад горючего.