Армия Россия в ближайшее время может освободить пять крупных городов в ДНР: Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил военнослужащий ВСУ Егор Фирсов.

«На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов», — сказал вэсэушник, добавив, что украинские войска терпят серьёзные потери в боях за них.