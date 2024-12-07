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7 декабря, 12:04

В ВСУ заговорили о скорой потере пяти крупных городов в ДНР

Военнослужащий ВСУ Фирсов: Украина скоро может потерять пять городов в ДНР

Армия Россия в ближайшее время может освободить пять крупных городов в ДНР: Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил военнослужащий ВСУ Егор Фирсов.

«На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов», — сказал вэсэушник, добавив, что украинские войска терпят серьёзные потери в боях за них.

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«Прославившаяся» пьянством и дезертирством бригада ВСУ ликвидирована авиабомбой ФАБ-1500

На фоне катастрофической для украинской стороны обстановки на фронте в ДНР ВСУ продолжают попытки ценой огромных потерь удержать территорию в курском приграничье. Только за прошедшие сутки они потеряли свыше 380 человек личного состава в российском регионе, а за всё время вторжения погибли свыше 38,8 тысячи украинских военных.

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Юрий Лысенко
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