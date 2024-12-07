ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 380 военных, трое сдались в плен

За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 380 военнослужащих, из которых трое сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномёта. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали в ведомстве.

Всего за время боевых действий на данном направлении было уничтожено более 38,8 тысячи военнослужащих. Помимо этого противник потерял 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра. Также враг лишился 13 инженерных машин разграждения, 1 установки разминирования УР-77 и 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин.