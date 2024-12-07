ВСУ совершили за сутки 10 неудачных контратак и потеряли свыше 500 бойцов
ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» до 525 солдат, две гаубицы и БМП
Бойцы российской группировки войск «Центр» ликвидировали за сутки до 525 украинских военнослужащих, которые попытались совершить десять контратак. Об этом сообщили в Минобороны России. Также противник лишился 5 бронемашин, в том числе бронетранспортёра М113 производства США, 3 автомобилей, трёх орудий Д-20 и двух гаубиц Д-30.
«Нанесено поражение живой силе и технике двух — механизированной, мотопехотной — бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка ДНР. Отразили десять контратак вооружённых формирований ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов ВС РФ нашли и уничтожили замаскированные блиндажи украинских военных в зоне ответственности группировки войск «Запад». В Минобороны РФ показали кадры боевых действий.
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