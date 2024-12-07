ВСУ совершили за сутки 10 неудачных контратак и потеряли свыше 500 бойцов

Бойцы российской группировки войск «Центр» ликвидировали за сутки до 525 украинских военнослужащих, которые попытались совершить десять контратак. Об этом сообщили в Минобороны России. Также противник лишился 5 бронемашин, в том числе бронетранспортёра М113 производства США, 3 автомобилей, трёх орудий Д-20 и двух гаубиц Д-30.