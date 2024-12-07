«Орешник» (ракета)
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7 декабря, 10:14

ВСУ совершили за сутки 10 неудачных контратак и потеряли свыше 500 бойцов

ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» до 525 солдат, две гаубицы и БМП

Бойцы российской группировки войск «Центр» ликвидировали за сутки до 525 украинских военнослужащих, которые попытались совершить десять контратак. Об этом сообщили в Минобороны России. Также противник лишился 5 бронемашин, в том числе бронетранспортёра М113 производства США, 3 автомобилей, трёх орудий Д-20 и двух гаубиц Д-30.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух — механизированной, мотопехотной — бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка ДНР. Отразили десять контратак вооружённых формирований ВСУ», — уточнили в ведомстве.

«Солнцепёк» испепелил тайное логово ВСУ с десятками военных в районе Курахово
«Солнцепёк» испепелил тайное логово ВСУ с десятками военных в районе Курахово

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов ВС РФ нашли и уничтожили замаскированные блиндажи украинских военных в зоне ответственности группировки войск «Запад». В Минобороны РФ показали кадры боевых действий.

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Татьяна Миссуми
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