Расчёт БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ на Кураховском направлении
Подразделение беспилотной авиации мотострелковой бригады «Южной» группировки войск Вооружённых сил России успешно уничтожило автомобиль ВСУ на Кураховском направлении в ходе специальной военной операции.
Согласно сообщению Минобороны РФ, после запуска БПЛА преодолел линию соприкосновения и приступил к разведке целей в тылу украинских войск. Оператор беспилотника выбрал приоритетную цель — автомобиль с военнослужащими ВСУ.
Когда квадрокоптер подлетел к машине, он произвёл на неё сброс гранатомётных осколочных выстрелов. Первое попадание повредило цель, а второе, после того как автомобиль остановился, полностью его уничтожило.
Ранее Киев заявил о применении в боевых условиях новой ракеты-дрона «Пекло», разработанной украинскими производителями, которая способна поражать цели на расстоянии свыше 700 км. Первая партия этих снарядов, если верить Владимиру Зеленскому, уже передана вооружённым силам страны. Напомним, летом Зеленский уже упоминал о таких дронах-ракетах, представив их как новейшую разработку украинского военно-промышленного комплекса, которая была впервые использована для атак на российские цели.
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