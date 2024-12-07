Расчёт БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ на Кураховском направлении

Согласно сообщению Минобороны РФ, после запуска БПЛА преодолел линию соприкосновения и приступил к разведке целей в тылу украинских войск. Оператор беспилотника выбрал приоритетную цель — автомобиль с военнослужащими ВСУ.

Когда квадрокоптер подлетел к машине, он произвёл на неё сброс гранатомётных осколочных выстрелов. Первое попадание повредило цель, а второе, после того как автомобиль остановился, полностью его уничтожило.