«Прославившаяся» пьянством и дезертирством бригада ВСУ ликвидирована авиабомбой ФАБ-1500

Российские военные ударили ФАБ-1500 по месту дислокации одной из худших бригад ВСУ в Харьковской области. Её бойцы «прославились» пьянством и самовольным оставлением частей. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры удара.

Российские военные ударили ФАБ-1500 по позициям ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Под обстрел попали плацдармы ВСУ в районе населённого пункта Двуречное на Купянском направлении. В связи с большими потерями украинские СМИ сообщают, что военнослужащих 143-й бригады начали вносить в список без вести пропавших, при этом командование знало о наступлениях ВС РФ на плацдармы и всё равно не дало возможности им покинуть свои позиции или хотя бы перегруппироваться. В результате удара экипажем Су-34 уничтожено около 80 украинских военнослужащих.

143-я ОПБр считается одной из худших бригад ВСУ на Купянском направлении. За последние несколько месяцев увеличилось число случаев самовольного оставления части, пьянства командования, а также значительно возросло количество без вести пропавших.