Армия России освободила Берестки в ДНР

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ещё одного населённого пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные освободили село Берестки.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Берестки ДНР», — сказано в докладе ведомства от 7 декабря.