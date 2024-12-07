Армия России освободила Берестки в ДНР
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ещё одного населённого пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные освободили село Берестки.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Берестки ДНР», — сказано в докладе ведомства от 7 декабря.
Ранее сообщалось, что восточная группировка российских войск в ходе спецоперации освободила село Новодаровка в Запорожской области. Тем временем солдаты группировки «Юг» освободили населённый пункт Романовка.
Обложка ©
Kandinsky 3.1 / Life.ru