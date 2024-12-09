За хищения арестован экс-замглавы «Корпорации развития Курской области»
По обвинению в растрате 174 миллионов рублей при строительстве линии обороны на границе с Украиной арестован заместитель директора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. Вероятно, с этим связано внезапное желание губернатора региона Алексея Смирнова подать в отставку.
Как сообщает Mash, Грабину предъявили обвинения по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По данным телеграм-канала, 174 миллиона рублей были дважды выплачены за уже выполненные по бумагам работы. Фигуранта уже заключили под стражу на два месяца, уточняет объединённая пресс-служба судов Курской области.
Примечательно, что ранее управление капстроительства (УКС) региона требовало 2 миллиарда 112 миллионов рублей с «Корпорации развития» за то, что организация не успела вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа. Предполагается, что вслед за Грабиным может произойти задержание директора «Корпорации» Владимира Лукина. А также заместителей экс-губернатора Смирнова — Алексея Дедова и Романа Денисова.
Ранее Александр Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку. Чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио главы Курской области. Российский лидер отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления.
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