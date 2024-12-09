За хищения арестован экс-замглавы «Корпорации развития Курской области»

По обвинению в растрате 174 миллионов рублей при строительстве линии обороны на границе с Украиной арестован заместитель директора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. Вероятно, с этим связано внезапное желание губернатора региона Алексея Смирнова подать в отставку.

Как сообщает Mash, Грабину предъявили обвинения по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По данным телеграм-канала, 174 миллиона рублей были дважды выплачены за уже выполненные по бумагам работы. Фигуранта уже заключили под стражу на два месяца, уточняет объединённая пресс-служба судов Курской области.