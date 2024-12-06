Отставка Смирнова может быть связана с хищениями при строительстве защиты на границе с Украиной
Mash: Отставка Смирнова связана с хищениями при возведении защитных сооружений
Алексей Смирнов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Хищения при строительстве защитных сооружений стали одной из причин внезапной отставки Алексея Смирнова с поста губернатора Курской области. Об этом пишет Mash. По данным телеграм-канала, региональное управление капстроительства (УКС) требовало 2 млрд 112 млн рублей с местной Корпорации развития из-за того, что фортификационные постройки в рамках государственного оборонного заказа не были сданы своевременно.
Ни Смирнов с его аппаратом, ни Александр Хинштейн, назначенный временно исполняющим обязанности главы Курской области, не знали о перестановках до последнего, отмечает Mash. Как пишет телеграм-канал, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере против двух заместителей Смирнова — Романа Денисова и Алексея Дедова. Ранее их уже привлекали в качестве свидетелей по делу о переносе сроков строительства линий обороны на границе с Украиной. Они должны были появиться в регионе ещё 1 августа. Помимо Денисова и Дедова могут задержать директора Корпорации развития Владимира Лукина. Ещё одним возможным фигурантом дела называется директор Корпорации развития Владимир Лукин. Mash уточняет, что показания по этому делу уже дал один из арестованных замминистра обороны.
Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Президент отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Бывший глава Курской области, 51-летний Алексей Смирнов сообщил о своем переходе на другую должность. Пост губернатора он занял 16 сентября по итогам выборов, а до этого занимал пост врио главы региона — с 12 мая. В 2021-2024 годах Смирнов работал первым заместителем губернатора Курской области — Председателем правительства Курской области.