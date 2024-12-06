Отставка Смирнова может быть связана с хищениями при строительстве защиты на границе с Украиной

Хищения при строительстве защитных сооружений стали одной из причин внезапной отставки Алексея Смирнова с поста губернатора Курской области. Об этом пишет Mash. По данным телеграм-канала, региональное управление капстроительства (УКС) требовало 2 млрд 112 млн рублей с местной Корпорации развития из-за того, что фортификационные постройки в рамках государственного оборонного заказа не были сданы своевременно.

Ни Смирнов с его аппаратом, ни Александр Хинштейн, назначенный временно исполняющим обязанности главы Курской области, не знали о перестановках до последнего, отмечает Mash. Как пишет телеграм-канал, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере против двух заместителей Смирнова — Романа Денисова и Алексея Дедова. Ранее их уже привлекали в качестве свидетелей по делу о переносе сроков строительства линий обороны на границе с Украиной. Они должны были появиться в регионе ещё 1 августа. Помимо Денисова и Дедова могут задержать директора Корпорации развития Владимира Лукина. Ещё одним возможным фигурантом дела называется директор Корпорации развития Владимир Лукин. Mash уточняет, что показания по этому делу уже дал один из арестованных замминистра обороны.