«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 07:34

Песков: Экс-глава Курской области Смирнов сам принял решение об отставке

Алексей Смирнов. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сам принял решение сложить с себя полномочия главы области. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он сам подал в отставку. Пойдёт на другую работу», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, новое место работы Смирнова пока не раскрывается.

В Госдуме назвали изуверством химатаку ВСУ в Курской области
В Госдуме назвали изуверством химатаку ВСУ в Курской области

Ранее экс-глава Курской области Алексей Смирнов в своём обращении заявил, что переходит на новое место работы из-за решения вышестоящего руководства. Врио губернатора после указа президента Владимира Путина станет Александр Хинштейн. Российский лидер отметил, что в данное время региону необходимо кризисное управление. Выборы на этот пост могут состояться в сентябре 2025 года.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar