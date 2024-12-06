Песков: Экс-глава Курской области Смирнов сам принял решение об отставке
Алексей Смирнов. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сам принял решение сложить с себя полномочия главы области. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он сам подал в отставку. Пойдёт на другую работу», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, новое место работы Смирнова пока не раскрывается.
Ранее экс-глава Курской области Алексей Смирнов в своём обращении заявил, что переходит на новое место работы из-за решения вышестоящего руководства. Врио губернатора после указа президента Владимира Путина станет Александр Хинштейн. Российский лидер отметил, что в данное время региону необходимо кризисное управление. Выборы на этот пост могут состояться в сентябре 2025 года.