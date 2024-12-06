Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что химическая атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область — это изуверство и бесчеловечный акт. Его слова приводят РИА «Новости».

Парламентарий охарактеризовал действия украинской стороны как «международное преступление против мирных жителей». По мнению Шеремета, ответственность за это преступление должен нести лично глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов», — подчеркнул депутат.