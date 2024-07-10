ВСУ используют снаряды с отравляющими веществами. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин, который сам попал под обстрел с использованием химических снарядов. Получив ранение, политик прямиком отправился в больницу в городе Волноваха.

"Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, всё, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса", — сказал Гагин РИА "Новости".

По его словам, факт применения украинской армией боеприпасов с отравляющими веществами необходимо зафиксировать и передать в ООН. Кроме того, Гагин отметил, что использование химических составляющих может стать доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских военных преступников. В беседе с RT он рассказал, что чувствует себя намного лучше и продолжает работать.