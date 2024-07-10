Пострадавший в зоне СВО Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом
Советник главы ДНР Гагин получил химические ожоги в результате атаки ВСУ
Советник главы ДНР Ян Гагин был ранен при атаке ВСУ. Обложка © Telegram / ПапаКот
ВСУ используют снаряды с отравляющими веществами. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин, который сам попал под обстрел с использованием химических снарядов. Получив ранение, политик прямиком отправился в больницу в городе Волноваха.
"Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, всё, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса", — сказал Гагин РИА "Новости".
По его словам, факт применения украинской армией боеприпасов с отравляющими веществами необходимо зафиксировать и передать в ООН. Кроме того, Гагин отметил, что использование химических составляющих может стать доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских военных преступников. В беседе с RT он рассказал, что чувствует себя намного лучше и продолжает работать.
Ранее Life.ru сообщал, что штурмовые группы ВСУ оснащают газовыми гранатами с американским веществом "Си-Эс". Также бойцы имеют химические средства раздражающего действия под маркировкой "Терен-6" и самодельные химические боеприпасы. Причём при посредничестве Запада Киев применяет и списочные химикаты — "Би-Зет", синильную кислоту и хлорциан.