"Граната упала в 15 метрах": Советник Пушилина рассказал о состоянии после атаки ВСУ

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал о своём состоянии после ранения, полученного в результате атаки ВСУ. По его словам, граната упала неподалёку — буквально в 15 метрах.

"Это был сброс с дрона, я получил три осколочных ранения (в плечо, бок и лицо). Чувствую себя хорошо, но есть температура, и немного ноет там, где зашили. Граната упала в метрах пятнадцати от нас", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Гагин добавил, что атака произошла после того, как он отвёз гуманитарную помощь. Примечательно, что советник главы ДНР Дениса Пушилина ехал на гражданской машине.