"Граната упала в 15 метрах": Советник Пушилина рассказал о состоянии после атаки ВСУ
Советник главы ДНР Гагин: Получил три осколочных ранения после атаки ВСУ
Ян Гагин был ранен при атаке ВСУ. Обложка © Telegram / ПапаКот
Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал о своём состоянии после ранения, полученного в результате атаки ВСУ. По его словам, граната упала неподалёку — буквально в 15 метрах.
"Это был сброс с дрона, я получил три осколочных ранения (в плечо, бок и лицо). Чувствую себя хорошо, но есть температура, и немного ноет там, где зашили. Граната упала в метрах пятнадцати от нас", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Гагин добавил, что атака произошла после того, как он отвёз гуманитарную помощь. Примечательно, что советник главы ДНР Дениса Пушилина ехал на гражданской машине.
Как сообщал Life.ru, всё произошло в населённом пункте Еленовка, где 48-летний Гагин находился вместе с товарищем. Предположительно, это был заместитель руководителя "Корпорации развития Новосибирской области" Денис Гришкин.