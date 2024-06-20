"Нас засёк дрон": Советник Пушилина получил множественные ранения при атаке ВСУ
Советник главы ДНР Гагин ранен в результате атаки украинского дрона
Советник Дениса Пушилина Ян Гагин. Обложка © TACC / Алексей Белкин
Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения лица, туловища и руки в результате атаки дрона ВСУ. Всё произошло в населённом пункте Еленовка, где 48-летний Гагин находился вместе с товарищем.
"Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Нас засёк дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом", — поделился Гагин в беседе с ТАСС.
Ян Гагин был ранен при атаке ВСУ. Фото © Telegram / ПапаКот
Товарищ советника Пушилина также получил множественные осколочные ранения. По данным РИА "Новости", это был заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин. По словам Гагина, избежать тяжёлых последствий удалось благодаря наличию радиоэлектронного ружья, которым они сумели погасить сигнал БПЛА, тем самым дезориентировав его.
Ранее сообщалось, что скончался военный, который вместе со съёмочной группой НТВ попал под обстрел в Горловке. Антону Микужису было всего 33 года. Он работал в пресс-службе Народной милиции ЛНР. В результате обстрела погиб оператор НТВ Валерий Кожин. Корреспондент телеканала Алексей Ивлиев был ранен, ему пришлось ампутировать руку.