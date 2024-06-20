"Нас засёк дрон": Советник Пушилина получил множественные ранения при атаке ВСУ

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения лица, туловища и руки в результате атаки дрона ВСУ. Всё произошло в населённом пункте Еленовка, где 48-летний Гагин находился вместе с товарищем.

"Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Нас засёк дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом", — поделился Гагин в беседе с ТАСС.

Ян Гагин был ранен при атаке ВСУ. Фото © Telegram / ПапаКот