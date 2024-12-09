Врио губернатора Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Оперативное совещание Хинштейн провёл 9 декабря.

«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности об отставке правительства», — объявил врио губернатора в ходе совещания.