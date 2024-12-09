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Регион
9 декабря, 09:11

Врио губернатора Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Оперативное совещание Хинштейн провёл 9 декабря.

«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности об отставке правительства», — объявил врио губернатора в ходе совещания.

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Напомним, бывший глава региона Алексей Смирнов ушёл в отставку в связи с переходом на другое место работы. 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Глава государства отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Сам врио губернатора заявил о готовности жить на работе ради курян.

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Алена Пенчугина
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