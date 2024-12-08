Хинштейн приехал на место обстрела ВСУ в курском Льгове и обещал кардинальные перемены

Система оказания помощи жителям Курской области, чьи дома оказались повреждены в результате украинских обстрелов, должна быть срочно и существенно переделана, особенно с приходом морозов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Хинштейн во Льгове. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные морозы», — сказал он, приехав во Льгов.

По его словам, поездка во Льгов состоялась после личных обращений местных, дома которых пострадали после атаки ВСУ. Теперь врио губернатора предстоит разобраться, как власти выстраивали систему помощи людям, как идёт реагирование, восстановление и сколько времени для этого потребуется.