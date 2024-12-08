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8 декабря, 06:52

Путин посмертно наградил убитую под Курском 34-летнюю журналистку

Путин посмертно наградил орденом Мужества главреда «Народной газеты» Кузнецову

Юлия Кузнецова. Фото © VK / Юлия Кузнецова

Юлия Кузнецова. Фото © VK / Юлия Кузнецова

Президент России Владимир Путин наградил убитую в Курской области главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно. Указ главы государства опубликован на сайте правовых актов.

«3а мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Кузнецову Юлию Николаевну — главного редактора автономного учреждения Курской области «Редакция газеты «Народная газета» (посмертно)», — сказано в тексте указа главы государства.

Погибшей под Курском журналистке Кузнецовой было 34 года, у неё осталось 2 детей
Погибшей под Курском журналистке Кузнецовой было 34 года, у неё осталось 2 детей

Напомним, что в ноябре 2024 года Юлия Кузнецова была убита во время атаки украинского дрона по Курской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту гибели 34-летней журналистки. В ООН назвали произошедшее серьёзным нарушением международных норм, призвав к «тщательному расследованию инцидента».

Владимир Озеров
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