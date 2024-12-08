Путин посмертно наградил убитую под Курском 34-летнюю журналистку

Погибшей под Курском журналистке Кузнецовой было 34 года, у неё осталось 2 детей

Погибшей под Курском журналистке Кузнецовой было 34 года, у неё осталось 2 детей

Напомним, что в ноябре 2024 года Юлия Кузнецова была убита во время атаки украинского дрона по Курской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту гибели 34-летней журналистки. В ООН назвали произошедшее серьёзным нарушением международных норм, призвав к «тщательному расследованию инцидента».