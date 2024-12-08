Путин посмертно наградил убитую под Курском 34-летнюю журналистку
Путин посмертно наградил орденом Мужества главреда «Народной газеты» Кузнецову
Юлия Кузнецова. Фото © VK / Юлия Кузнецова
Президент России Владимир Путин наградил убитую в Курской области главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно. Указ главы государства опубликован на сайте правовых актов.
«3а мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Кузнецову Юлию Николаевну — главного редактора автономного учреждения Курской области «Редакция газеты «Народная газета» (посмертно)», — сказано в тексте указа главы государства.
Напомним, что в ноябре 2024 года Юлия Кузнецова была убита во время атаки украинского дрона по Курской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту гибели 34-летней журналистки. В ООН назвали произошедшее серьёзным нарушением международных норм, призвав к «тщательному расследованию инцидента».