В ООН осудили убийство главреда «Народной газеты» Юлии Кузнецовой
УВКПЧ ООН: Удары по гражданским являются серьёзным нарушением международных норм
Погибшая главред курской газеты. Обложка © VK / Юлия Кузнецова
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел, подчеркнула важность соблюдения международного гуманитарного права в контексте недавнего убийства главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой в результате удара ВСУ. По её словам, преднамеренные атаки на гражданских лиц являются серьёзным нарушением международных норм.
На данный момент УВКПЧ собирает информацию, чтобы выяснить, было ли нападение на автомобиль Кузнецовой целенаправленным. Это подчёркивает необходимость тщательного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.
«Нам известны сообщения о смерти главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой в Курской области 17 ноября. В настоящее время мы находимся в процессе сбора как можно большего количества информации об инциденте», — заявила Троссе РИА «Новости».
Напомним, что ранее Владимир Зайцев, глава Большесолдатского района, сообщил о нападении FPV-дрона на автомобиль участкового. В машине в этот момент находилась главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова, которая, к сожалению, погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.