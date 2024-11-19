В ООН осудили убийство главреда «Народной газеты» Юлии Кузнецовой

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел, подчеркнула важность соблюдения международного гуманитарного права в контексте недавнего убийства главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой в результате удара ВСУ. По её словам, преднамеренные атаки на гражданских лиц являются серьёзным нарушением международных норм.

На данный момент УВКПЧ собирает информацию, чтобы выяснить, было ли нападение на автомобиль Кузнецовой целенаправленным. Это подчёркивает необходимость тщательного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.