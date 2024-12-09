«Перееду в кабинет»: Хинштейн заявил о готовности жить на работе ради курян

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн остался ночевать на рабочем месте, чтобы быстрее решать проблемы региона. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Александр Хинштейн рассказал, что остался ночевать на рабочем месте. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

По его словам, времени катастрофически не хватает, поэтому он принял решение остаться в кабинете на ночь. Хинштейн даже заявил о готовности переехать жить в кабинет для решения всех поставленных перед ним задач.