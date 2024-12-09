«Перееду в кабинет»: Хинштейн заявил о готовности жить на работе ради курян
Хинштейн заявил, что ночует в кабинете из-за нехватки времени
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн остался ночевать на рабочем месте, чтобы быстрее решать проблемы региона. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Александр Хинштейн рассказал, что остался ночевать на рабочем месте. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
По его словам, времени катастрофически не хватает, поэтому он принял решение остаться в кабинете на ночь. Хинштейн даже заявил о готовности переехать жить в кабинет для решения всех поставленных перед ним задач.
«Для того, чтобы выполнить задачу, поставленную верховным главнокомандующим, если потребуется, я перееду жить в кабинет на постоянной основе», — сказал он.
Напомним, 5 декабря Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Президент отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Бывший глава региона Алексей Смирнов сообщил о своём переходе на другую должность.
Telegram / Александр Хинштейн