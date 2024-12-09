Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили более 200 военных

По данным Министерства обороны России, за прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 200 военнослужащих, а также были уничтожены два танка и восемь бронемашин.

В ведомстве отметили, что за сутки потери ВСУ превысили 200 человек, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета.

Согласно информации Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник понёс значительные потери: более 39 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1 241 боевую бронированную машину, 1 100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.