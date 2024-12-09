Наш десант на лодках форсировал Кураховское водохранилище и отбросил ВСУ, дерзкий манёвр снят на видео
Военкор Кулько поделился видео ночного форсирования Кураховского водохранилища
Стали известны подробности ночного форсирования водохранилища в Курахово ДНР. В райне железнодорожной станции Роя ВСУ возвели сеть оборонительных сооружений и не ожидали, что российский десант сможет подобраться к ним по воде. Об этом рассказал в своём телеграм-канале военкор Дмитрий Кулько и опубликовал видео дерзкой операции.
Бойцы ВС РФ ночью пересекли Кураховское водохранилище и застали ВСУ врасплох. Видео © Telegram / Военкор Кулько
«Роя — это частный сектор. Он был очень жёстким укрепом ВСУ. Прорвать его в лобовую не получалось. Было принято решение заходить по воде», — рассказал командир штурмового отряда 110-й бригады 51-й армии ЮГВ с позывным Борз.
Российские штурмовики на лодках пересекли водохранилище и пробрались на южный берег. Армия Украины не ожидала подобного манёвра, бойцам ВС РФ удалось взять в плен часового и вытеснить ВСУ в западную часть города. Теперь российские бойцы передвигаются по улицам Курахово. Дальнейшее передвижение будет затруднено кураховской ТЭС.
За последние сутки ВСУ потеряли более 550 военных. Российским подразделениям удалось занять более выгодные позиции. Бои велись в населённых пунктах Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря Донецкой Народной Республики.
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