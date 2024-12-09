Наш десант на лодках форсировал Кураховское водохранилище и отбросил ВСУ, дерзкий манёвр снят на видео

Стали известны подробности ночного форсирования водохранилища в Курахово ДНР. В райне железнодорожной станции Роя ВСУ возвели сеть оборонительных сооружений и не ожидали, что российский десант сможет подобраться к ним по воде. Об этом рассказал в своём телеграм-канале военкор Дмитрий Кулько и опубликовал видео дерзкой операции.

Бойцы ВС РФ ночью пересекли Кураховское водохранилище и застали ВСУ врасплох. Видео © Telegram / Военкор Кулько

«Роя — это частный сектор. Он был очень жёстким укрепом ВСУ. Прорвать его в лобовую не получалось. Было принято решение заходить по воде», — рассказал командир штурмового отряда 110-й бригады 51-й армии ЮГВ с позывным Борз.

Российские штурмовики на лодках пересекли водохранилище и пробрались на южный берег. Армия Украины не ожидала подобного манёвра, бойцам ВС РФ удалось взять в плен часового и вытеснить ВСУ в западную часть города. Теперь российские бойцы передвигаются по улицам Курахово. Дальнейшее передвижение будет затруднено кураховской ТЭС.