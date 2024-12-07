Три бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово

Российские войска практически взяли в кольцо до трёх бригад ВСУ на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, если украинским бойцам не удастся прорвать окружение, то все они окажутся в «огненном котле».

«Самые тяжёлые бои сейчас возле Курахово. <…> Окружили нас с трёх сторон. Там сейчас оперативный карман, то есть оперативное окружение. По разным данным, там находятся от двух до трёх бригад. Если мы вовремя не выйдем, могут возникнуть проблемы, оперативное окружение может перерасти в котёл», — рассказал он в своём YouTube-канале.