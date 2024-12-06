«Копаете? Гарно»: Азовец* наткнулся на штурмовиков РФ и принял их за своих

Российские штурмовики случайно попали на оборонительные позиции ВСУ и начали копать окопы. О том, что это вражеская территория, бойцы поняли после того, как к ним подошёл командир нацбатальона «Азов»*, приняв россиян за украинцев. Забавную историю со счастливым концом приводит телеканал «Звезда», пообщавшись с командиром батальона ВС РФ Сергеем Фалелеевым.

«Ребята при проведении активных штурмовых действий промазали и зашли чуть-чуть глубже, заняли позицию, и получилось, что закрепились они в боевых порядках противника», — поделился военнослужащий.

Противник не заметил, что на его позициях появились незнакомцы. Один из украинских офицеров с шевроном «Азов»*, проходя мимо, увидел окапывающихся четверых солдат и спросил: «Чо, копаете, хлопцы?» Российские солдаты быстро сообразили, куда попали, но тут же нашлись и ответили: «Копаем». Украинец похвалил: «Гарно» («хорошо» — с украинского). Затем спокойно, насвистывая себе под нос, побрёл дальше.

Бойцы РФ поняли, что медлить нельзя. Они вызвали подкрепление. А затем закидали противника сотней гранат, пока шёл штурм. Украинцы так и не догадались, откуда на них велась атака и прилетали гранаты. Дезориентированные они быстро сдались, в частности в плен попал и тот самый офицер «Азова»*, который похвалил бойцов за трудолюбие при создании окопов. Как уточняется, события произошли в районе Берховского водохранилища под Артёмовском, где боевые действия велись почти месяц.

Ранее Life.ru рассказал о солдате ВС РФ со смекалкой. В Курской области военнослужащий наткнулся на заглохший посреди дороги БМП противника. Воспользовавшись замешательством украинских солдат, он подкрался к технике с канистрой бензина и просто сжёг её вместе с личным составом.